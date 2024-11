Sensacja w Buenos Aires, Polka ma drugi finał. 6:3, 6:4, faworytka ograna

Katarzyna Kawa swoje zmagania w turnieju WTA 125 w Buenos Aires miała rozpocząć w kwalifikacjach, ale po tym, jak z imprezy wycofała się Renata Zarazua, doszło do przetasowań i ostatecznie Polkę włączono do drabinki głównej. 296. rakieta świata wykorzystała szansę - w pierwszej rundzie pokonała Varvarę Lepchenko, później poradziła sobie z Panną Udvardy, a w boju o półfinał pokonała Darję Semenistaję.

W każdym z tych spotkań kwestię zwycięstwa i awansu Kawa rozstrzygała dopiero w trzecim secie. Wiele emocji zapewniła swoim fanom szczególnie w ćwierćfinale, kiedy to przegrywała już 1:5 w drugiej partii, ale wygrała sześć gemów z rzędu. Straty zdołała odrobić także w decydującym secie.