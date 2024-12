Sensacja w Brazylii, Polka zatrzymała faworytkę. 19 punktów z rzędu, rekordowa lokata

Dzisiaj Polka stanęła przed bardzo trudnym wyzwaniem. Po drugiej stronie siatki znalazła się Mayar Sherif, notowana na 68. miejscu w rankingu WTA. To aż 90 lokat wyżej od zawodniczki pochodzącej z Dąbrowy Górniczej. Reprezentantka Egiptu wygrała singlową rywalizację w Buenos Aires, pokonując w finale Katarzynę Kawę . Tenisistka reprezentująca klub z BKT Advantage Bielsko-Biała dostała zatem okazję, by zrewanżować się rywalce za pokonanie starszej koleżanki. I wykorzystała tę szansę.

Także początek kolejnego seta układał się niezwykle pomyślnie dla Chwalińskiej. Przełamanie na starcie i prowadzenie 2:0. Od tego momentu faworytka wróciła jednak do gry, zgarnęła cztery gemy z rzędu. Rozpoczął się festiwal przełamań. Maja dwukrotnie serwowała po wyrównanie stanu rywalizacji , ale returnujące zawodniczki nie oddawały już gemów do końca partii. To spowodowało, że Sherif wygrała tę część pojedynku 6:4 i otrzymaliśmy decydujące rozdanie.

Tenisistka z pierwszej setki otworzyła trzeciego seta od utrzymania swojego podania. To, co stało się jednak potem, przejdzie do historii. Nasza reprezentantka zgarnęła aż 19 akcji z rzędu, totalnie dominując na korcie. Już przy stanie 5:1 pojawiły się okazje na zamknięcie rywalizacji. Pierwsze dwa meczbole Mayar zdołała jeszcze obronić, ale przy trzecim była już bezradna. Doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia - Maja pokonała turniejową "2" 6:3, 4:6, 6:1 i zrewanżowała się rywalce za pokonanie Katarzyny Kawy w finale WTA 125 w Buenos Aires.