Sensacja w Argentynie. Carlos Alcaraz nie obroni mistrzowskiego tytułu

Carlos Alcaraz obrał inną drogę startową niż większość czołowych tenisistów. Hiszpan, w przeciwieństwie do większości czołówki wybrał się do Ameryki Południowej, aby tam walczyć o obronę tytułu podczas ATP 250 w Buenos Aires. Ta sztuka mu się jednak nie uda. W półfinale drugi tenisista świata przegrał z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym. Mierzący prawie dwa metry tenisista wykorzystał słabość Hiszpana i pokonał go w dwóch setach.