Sensacja. To nie żart. Były trener Świątek u boku legendy

Iga Świątek rozpoczynała ten sezon u boku Wima Fissette'a. Występy Polki nie były jednak przekonujące. W związku z tym Świątek w drugiej połowie marca zdecydowała się na zmianę na stanowisku szkoleniowca. Pozycję Belga po kilku dniach zajął Hiszpan Francisco Roig.

Pod wodzą byłego szkoleniowca Rafaela Nadala Świątek przygotowywała się do okresu gry na nawierzchni ziemnej. Polka najlepiej wypadła w tym czasie w turnieju w Rzymie. Ten bowiem zakończył się dla niej dopiero na półfinale. Z dobrymi odczuciami Iga poleciała do ukochanego Paryża.

Wim Fissette u boku Sereny Williams. Sam się pochwalił

Jeszcze przed startem turnieju we Francji okazało się, że Fissette znalazł nową pracę. Belga zatrudniła niezwykle utalentowana Kanadyjka - Victoria Mboko. Występ Kanadyjki w Roland Garros nie był jednak udany, podobnie jak w przypadku Świątek. Iga odpadła w czwartej rundzie, Mboko rundę wcześniej.

Obie panie szykują się już do startów na nawierzchni trawiastej. Świątek na trawie będzie bronić wielu punktów, ale do jej pierwszego startu pozostało wiele czasu. Zdecydowanie mniej ma go Mboko, która rozpocznie starty w Queen's. Co więcej, zagra tam nie tylko w singlu, ale także w deblu u boku Sereny Williams.

Wracająca do wielkiego tenisa Amerykanka swoją drogę rozpocznie właśnie od gry deblowej. W niedzielę Wim Fissette dostąpił zaszczytu treningu w Sereną. Belg pochwalił się tym faktem w swoich mediach społecznościowych. "Przygotowania z Victorią Mboko i Sereną Williams" - napisał na Instagramie.





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