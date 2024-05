Sensacja, Rosjanin nie obroni tytułu w Rzymie! Bolesna porażka mistrza

Gdy z turnieju w Rzymie wycofali się Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, droga do tytułu zrobiła się mniej wyboista. Później szybko z rywalizacją pożegnali się Rafael Nadal i Novak Djoković, dwóch kolejnych kandydatów więc ubyło i wydawało się, że Danił Miedwiedew, który broni trofeum ma już prostą ścieżkę do sukcesu. Nic bardziej mylnego. Rosjanin już na etapie 1/8 finału musiał uznać wyższość swojego rywala. Tommy Paul pokonał go 6:1, 6:4 i w trybie błyskawicznym odprawił do domu. To kolejna sensacja w tegorocznej edycji tej imprezy.