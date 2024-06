Sensacja, pogromca Zvereva wyrzucony przez Polaka. Rekord w karierze

Dla Maksa Kaśnikowskiego ostatnie dni są - śmiało tak można powiedzieć - idealne. Najpierw, po raz pierwszy od blisko roku, zszedł o poziom niżej, zdecydował się na grę w turnieju ITF w Bośni - wygrał go w świetnym stylu . Z Kiseljaka przeniósł się do Niemiec - na pierwszy z trzech challengerów, które chce grać tydzień po tygodniu. I tu wygrał kolejne dwa spotkania, a dzisiejszy triumf jest być może najważniejszym w karierze. Nie największym, ale o tym za chwilę.

Turniejowa jedynka na drodze Polaka już w drugiej rundzie challengera ATP w Heilbronnie. To znany Niemiec

Rywalem Polaka był bowiem rozstawiony z jedynką Daniel Altmaier - Niemiec, który ma wstęp do głównych drabinek turniejów wielkoszlemowych. A to dlatego, że jest graczem z czołowej setki rankingu, w najlepszym momencie był w nim na 47. miejscu, jesienią zeszłego roku. Teraz jest 83., a to dla Kaśnikowskiego długofalowy cel. W końcu często uważa się go za następcę Huberta Hurkacza, który w tym wieku był na podobnej pozycji w rankingu. Maks zaś dopiero za miesiąc skończy 21 lat, co chwilę przesuwa się na światowej liście, ten rok zaczynał przecież na 324. pozycji.