Sensacja o poranku, gwiazda za burtą turnieju. 75 miejsc różnicy

Turniej ATP rangi 500 w Tokio - znany też jako Japan Open Tennis Championships - zbliża się powoli do swego zakończenia, za nami bowiem już otwarcie fazy ćwierćfinałowej tych zmagań.

W jej trakcie doszło m.in. do zaciętego starcia między Sebastianem Kordą a Taylorem Fritzem (zwycięzcą, po trzysetowym boju, okazał się tu drugi z panów), natomiast najwięcej uwagi przyciągnęło jak dotychczas bez dwóch zdań spotkanie Holgera Rune oraz Jensona Brooksby'ego.

Holger Rune niemal bezradny. Sensacyjne odpadnięcie w Tokio

Faworytem tej rywalizacji był z całą pewnością Duńczyk, 11. rakieta globu i gracz, który w stolicy Japonii rozstawiony był z numerem trzecim. Znajdujący się na 86. pozycji w światowym rankingu Amerykanin pokazał jednak kawał naprawdę skutecznego tenisa.

Pierwszy gem w meczu padł co prawda łupem Rune, natomiast potem zawodnik ze Skandynawii mógł już tylko gonić wynik. Inaugurujący zmagania set zakończył się zwycięstwem Brooksby'ego 6:3, a potem... doszło do powtórki z rozrywki, bo druga odsłona została zakończona przy takim samym rezultacie.

Japan Open: Brooksby powalczy o finał z Taylorem Fritzem

Tym samym Jenson Brooksby w nieco ponad 1,5 h przypieczętował swój awans do półfinału, w którym zmierzy się on ze swym rodakiem Fritzem. W drugiej części drabinki Casper Ruud oczekuje już na lepszego z pary Alcaraz - Nakashima.

Japan Open Tennis Championships potrwają do wtorku 30 września. W ubiegłym roku po tytuł w Tokio sięgnął reprezentant Francji Arthur Fils, zmagający się obecnie z problemami zdrowotnymi.

