Lulu Sun przyszła na świat w znanym z turystyki mieście Te Anau w wyspiarskim kraju, położonym na południowo-zachodnim Pacyfiku. W 2018 roku została finalistką Australian Open w grze podwójnej dziewcząt , ale po przejściu do zawodowego touru dotąd nie było o niej specjalnie głośno.

Aż przyszedł 2024 roku i mierząca 173 cm wzrostu leworęczna zawodniczka nieśmiało zaczęła wychodzić z cienia. W pierwszym wielkoszlemowym turnieju, Australian Open , zagrała w pierwszej rundzie i dotąd był to jej największy sukces w najbardziej prestiżowych turniejach. W Paryżu spisała się znacznie słabiej, docierając tylko do drugiej rundy kwalifikacji i... Nagle spektakularnie przywitała się ze światem w Londynie .

Lulu Sun robi furorę w Londynie. "Jest tam więcej owiec i jeleni niż ludzi"

I nagle bardzo głośno zrobiło się przy Church Road o Sun. Dlaczego? Nie tylko z powodu jej wyników, ale także dlatego, że w spotkaniu 4. rundy drabinka turniejowa skrzyżowała jej drogi z ulubienicą angielskiej publiczności, Emmą Raducanu. I to wszystko sprawiło, że przed starciem ze zwyciężczynią US Open z 2021 roku dziennikarze zapragnęli lepiej poznać reprezentantkę Nowej Zelandii, w której żyłach płynie mieszanka wielu krwi. Co, notabene, łączy ją z mającą rumuńsko-chińskie pochodzenia Raducanu.