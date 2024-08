Barbora Krejcikova nie pojawiła się w żadnym turnieju na kortach twardych przed US Open. Po sensacyjnym zwycięstwie na Wimbledonie i wymagającym czasie igrzysk olimpijskich w Paryżu postawiła na odpoczynek. Przez moment przebywała w Dubaju, a później wybrała spokojne przygotowania na obiektach w stolicy swojego kraju. Forma Czeszki przed wielkoszlemową rywalizacją była zatem niewiadomą.

Także w kolejnej fazie Krejcikova otrzymała zawodniczkę z eliminacji. Tym razem padło na Elenę-Gabrielę Ruse. Rumunka plasuje się o 8 lokat niżej od Bassols Ribery, ale posiada większy potencjał do rywalizacji na hardzie od Hiszpanki . Mimo tego Krejcikova wciąż wydawała się wyraźną faworytką spotkania o miejsce w 1/16 finału gry pojedynczej kobiet.

Porażka Barbory Krejcikovej na US Open. Nie wykorzystała przewagi w drugim secie

Na początku meczu obie dość pewnie utrzymywały własne podania. Przełom nastąpił dopiero w szóstym gemie, gdy Ruse wypracowała sobie aż trzy break pointy. Pierwszego jeszcze obroniła Barbora, ale przy drugim Rumunka dopięła swego, posyłając kapitalnego winnera z backhandu. Tenisistka z drugiej setki szła za ciosem, miała nawet setbola na 6:2 . Czeszka wyszła z opresji, a po chwili odrobiła stratę przełamania, wykorzystując czwartą okazję. W dziesiątym gemie serwowała po wyrównanie na 5:5, ale Elena-Gabriela nie dopuściła do takiego stanu rzeczy. Ostatecznie partia zakończyła się rezultatem 6:4 dla Ruse.

Elena-Gabriela nie poddawała się i walczyła do samego końca o sukces w drugiej partii. Udało się i to w niesamowitym stylu. W kolejnych czterech gemach straciła zaledwie trzy punkty i zapisała na swoim koncie zwycięstwo 6:4, 7:5. Już na starcie środowych zmagań sprawiła niespodziankę, eliminując Arynie Sabalence jedną z groźniejszych przeciwniczek na drodze do finału. W kolejnej rundzie Rumunka zmierzy się z Paulą Badosą.