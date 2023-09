Sensacja na turnieju WTA. Nastoletnia Rosjanka lepsza od znanej mistrzyni

Nastoletnia Rosjanka w karierze wygrała do tej pory jeden turniej WTA 125 i cztery ITF w grze pojedynczej. Na swoim koncie ma za to duże sukcesy w juniorskich imprezach wielkoszlemowych, ale w deblu. Była w finale każdego z nich, a przegrała tylko podczas pierwszego, którym był Roland Garros w Paryżu. Następnie triumfowała w Wimbledonie, Australian Open i US Open.