Sensacja na początek dnia w Wuhan. Mistrzyni za burtą, prawie 100 miejsc różnicy

Barbora Krejcikova odpada z WTA 1000 w Wuhan. Zaskakująca porażka w drugiej rundzie

Druga odsłona rozpoczęła się pozytywnie z perspektywy Barbory. Po przełamaniu w drugim gemie prowadziła 2:0, ale znów szybko dała się dogonić rywalce. Od szóstego gema obserwowaliśmy serię break pointów. Na przełamanie trzeba było jednak zaczekać do ósmego rozdania. To wówczas Krejcikova wróciła ze stanu 0-40 przy podaniu Hailey i wyszła na 5:3. W kolejnym gemie Czeszka prowadziła 40-0 przy własnym podaniu, pojawiło się mnóstwo setboli .

Mistrzyni Wimbledonu nie potrafiła jednak wykorzystać żadnego z łącznie czterech. Wpuściła rywalkę do gry, a ta doskonale to wykorzystała. Barbora zupełnie straciła inicjatywę na korcie i zawiązała się seria podobna do tej z końcówki pierwszej partii. Baptiste wygrała w sumie cztery gemy z rzędu i zakończyła spotkanie zwycięstwem 6:3, 7:5. Dzięki temu awansowała do trzeciej rundy WTA 1000 w Wuhan, gdzie zagra z Jekateriną Aleksandrową lub Anną Kalinską.