Pojedynek rozpoczął się świetnie z perspektywy Kasatkiny. Szybko objęła prowadzenie 3:0, a później miała 5:2. Nieoczekiwanie rywalka wygrała jednak cztery gemy z rzędu i serwowała po zwycięstwo w pierwszym secie. Rosjance w ostatniej chwili udało się doprowadzić do tie-breaka, którego jednak przegrała, mimo że prowadziła w nim 5-4. Ostatnie trzy punkty decydującej rozgrywki trafiły jednak na konto Włoszki, która zapisała partię otwarcia na swoje konto rezultatem 7:6(5).

W drugim secie Daria ponownie przełamała już na samym początku i prowadziła 2:0. Rywalka szybko jednak odrobiła straty i kilka minut później było już 2:2. W dziewiątym gemie Kasatkina znów znalazła jednak sposób, by dobrać się do podania Włoszki i wyszła na prowadzenie 5:4. Serwując po seta, obroniła aż trzy break pointy i doprowadziła do decydującej partii wynikiem 6:4.