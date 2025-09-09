Sensacja na drodze Magdaleny Fręch do półfinału. Rozstawiona rozbita, to koniec

Po zakończeniu US Open, w którym tytuł obroniła Aryna Sabalenka, najwyżej notowane tenisistki światowego rankingu postawiły na odpoczynek. Kilka z nich, w tym Igę Świątek czy Amandę Anisimovą, już niebawem zobaczymy w Seulu, gdzie 15 września rozpocznie się turniej WTA 500. Dwa dni po finale wielkoszlemowych zmagań w Nowym Jorku ruszył z kolei inny turniej WTA 500, w Guadalajarze.

W Meksyku tytułu będzie broniła Magdalena Fręch, która rozstawiona jest z "4". Turniejową "1" jest Elise Mertens, "2" to Weronika Kudiermietowa, "3" przypadła Jelenie Ostapenko. Wszystkie wspomniane zawodniczki walkę na kortach w Guadalajarze rozpoczną od drugiej rundy (Fręch zmierzy się ze Sloane Stephens albo Lucrezią Stefanini). Nie oznacza to jednak, że w pierwszej rundzie brakowało ciekawych starć.

Z turniejem niestety pożegnała się już Katarzyna Kawa, która przegrała z Ivą Jovic. Mecz Polki na Akron Stadium poprzedziło starcie Alycii Parks z Darją Vidmanovą. Spotkanie było ważne z perspektywy Magdaleny Fręch, ponieważ Parks była pierwszą rozstawioną tenisistką, z którą mogła zagrać Polka - to właśnie na turniejową "7" obrończyni tytułu mogła trafić w ćwierćfinale. Na drodze Polki do półfinału turnieju doszło jednak do niespodzianki.

WTA Guadalajara. Alycia Parks już poza turniejem

Parks (58. w rankingu WTA) przed przylotem do Guadalajary zaliczyła kompletnie nieudany występ w US Open, bo odpadła już w pierwszej rundzie i to w słabym stylu - ugrała zaledwie jednego gema w starciu z Mirrą Andriejewą (0:6, 1:6). Wcześniej dotarła jednak do półfinału turnieju WTA 500 w Monterrey, co fanom Amerykanki mogło dawać nadzieję, że również w Guadalajarze sprosta oczekiwaniom.

Turniejowa "7" w pierwszej rundzie trafiła na 161. w rankingu Darję Vidmanovą - 22-letnią Czeszkę, która w ostatnich miesiącach występowała głównie w challengerach (z sukcesami, bo wygrywała turnieje w Santo Domingo, Sumter czy Cary, jednak tam mierzyła się ze znacznie niżej notowanymi zawodniczkami), a w US Open nie przebrnęła kwalifikacji. Również w Guadalajarze musiała walczyć o prawo występu w turnieju, z powodzeniem przeszła eliminacje i tym samym zmierzyła się z Parks.

Wyżej notowana Amerykanka już od początku miała problemy, ale ostatecznie wybroniła break pointa i obroniła podanie. Przy kolejnym gemie serwisowym została przełamana, jej rywalka zresztą szybko poszła za ciosem i prowadziła już 4:1. Wówczas Parks wypracowała pierwszą w tym meczu okazję na przełamanie, jednak jej nie wykorzystała. Sama po chwili broniła trzech piłek setowych i chociaż ostatecznie wyszła z opresji, to już w kolejnym gemie skapitulowała. Vidmanova wygrała 6:2, a sensacja już wisiała w powietrzu.

W drugiej partii to Czeszka miała problemy przy własnym serwisie. Parks z kolei była niestabilna, bo z jednej strony popełniła trzy podwójne błędy, a z drugiej posłała aż pięć asów. Wykorzystywała też momenty słabości rywalki i w pewnym momencie wyszła na prowadzenie 3:1. Vidmanova szybko jednak odzyskała rezon, odpowiedziała przełamaniem powrotnym, a przy stanie 4:4 znowu przełamała Parks. Po chwili bez większych problemów przypieczętowała zwycięstwo 6:4 w secie i 2:0 w meczu.

Czeszka w drugiej rundzie zagra ze swoją rodaczką Nikolą Bartunkovą lub Włoszką Nicole Fossą Huergo.

