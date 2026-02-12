Jako pierwsza awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dosze wywalczyła Maria Sakkari, która pokonała Warwarę Graczową - z Greczynką już w czwartek zmierzy się Iga Świątek. Polka nie bez problemów, ale wyeliminowała Darię Kasatkinę, uzupełniając grono najlepszych ośmiu zawodniczek turnieju. Po jej meczu z reprezentantką Australii na kort wyszły Jelena Rybakina i Qinwen Zheng, górą była w tym starciu Kazaszka.

Emocje po spotkaniu z udziałem triumfatorki ubiegłorocznego WTA Finals jeszcze nie zdążyły opaść, a na korcie centralnym pojawiły się potencjalne rywalki Igi Świątek w półfinale. Po godz. 21 czasu polskiego rozpoczął się mecz Anny Kalinskiej (28. w rankingu WTA) z rozstawioną Eliną Switoliną (9.). Patrząc na historię bezpośrednich starć tych tenisistek, wydawało się, że na lepszej pozycji znajduje się Ukrainka.

Przed meczem w Dosze Kalinska i Switolina mierzyły się trzykrotnie, za każdym razem górą była druga z wymienionych. Ukrainka wygrywała pewnie, najwięcej gemów dała ugrać Rosjance w maju 2024 roku w Rzymie, wtedy padł wynik 6:3, 6:3. W kolejnych dwóch meczach Kalinska radziła sobie o wiele gorzej, ugrała w sumie zaledwie pięć gemów.

WTA Doha. Dwa sety w meczu Anna Kalinska - Elina Switolina

W środowym meczu w Dosze początkowo gra toczyła się gem za gem, aż do stanu 2:2. Wtedy to Kalinska przełamała rywalkę, z przewagą przełamania kroczyła po zwycięstwo w secie. Switoliny nie było już stać na żadne zrywy, jedynie w ósmym gemie doprowadziła do równowagi, ale nie przekuła jej następnie w break pointa. Rosjanka wygrała 6:4 i znalazła się krok od ćwierćfinału.

Ukrainka drugą partię rozpoczęła od straty podania, ale szybko odpowiedziała przełamaniem powrotnym i to w imponującym stylu, bo gema serwisowego 28. rakiety świata wygrała bez straty punktu. Spotkanie stało się wyrównane, przy prowadzeniu 3:2 Switolina miała okazję, by po raz kolejny przełamać rywalkę. Rosjanka obroniła jednak break pointa, co było momentem przełomowym w tym meczu.

Kilka minut później to niżej notowana tenisistka prowadziła z przewagą przełamania, wypracowanej przewagi nie wypuściła już do końca, kończąc partię i mecz kolejnym przełamaniem. Po 78 minutach i zwycięstwie 6:4, 6:3 Kalinska zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zagra z Karoliną Muchovą. Triumfatorka tego spotkania w półfinale zmierzy się z Igą Świątek lub Marią Sakkari.

Po meczu podczas wywiadu udzielanego na korcie Kalinska doceniła klasę Switoliny, nie ukrywając, że jest to dla niej niewygodna rywalka.

"Jestem bardzo zadowolona ze swojego poziomu. To świetna zawodniczka i jedna z najtrudniejszych dla mnie. Wielki szacunek dla niej" - powiedziała. "Mam inne nastawienie. Musiałam trzymać się swojego planu i dziś mi się udało, z czego jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że jutro zagram kolejny mecz na Bliskim Wschodzie" - dodała.

Elina Switolina Dennis Agyeman/DPPI via AFP AFP

Anna Kalinska William West AFP

Anna Kalinska KIRSTY WIGGLESWORTH East News

