Sensacja na drodze Gauff do półfinału Indian Wells. Klęska "11", ponad 100 miejsc różnicy

Andrzej Grupa

W piątek zmagania w Indian Wells wkroczyły w etap drugiej rundy, a to pierwsza okazja do zobaczenia w akcji 32 tenisistek rozstawionych w głównej drabince. Pierwsze mecze zaczęły się o godz. 11 czasu lokalnego. I już na starcie doszło do sporej sensacji - w meczu rozstawionej z "11" Jekateriny Aleksandrowej. Niedawna finalistka WTA 500 z Abu Zabi była w jednej ćwiartce drabinki z Coco Gauff, mierzyła się z rywalką z drugiej setki rankingu.

article cover
Talia Gibson jako pierwsza wyeliminowała zawodniczkę rozstawioną w Indian WellsHarry How/Getty ImagesAFP

Turniej w Indian Wells jest trzecią imprezą rangi 1000 w kalendarzu WTA. Jednocześnie dużo bardziej prestiżową - i z większym budżetem - niż rywalizacje w Dosze czy Dubaju. No i z większą drabinką - tutaj rozstawione są aż 32 zawodniczki. I wszystkie mają wolny los w pierwszej rundzie.

Taki przywilej przysługuje też Jekaterinie Aleksandrowej, która jeszcze niedawno była w TOP 10 rankingu, teraz zajmuje w nim 11. pozycję. I miała w Kalifornii realną szansę na wyprzedzenie zwłaszcza Mirry Andriejewej. Nastoletnia Rosjanka broni tu bowiem aż 1000 punktów za zeszłoroczny triumf.

    W piątek do rywalizacji miały przystąpić tenisistki z górnej połówki drabinki, tej z Aryną Sabalenką. Aleksandrowa mogłaby z Białorusinką spotkać się w półfinale, wcześniej z Coco Gauff, ale już w trzeciej rundzie z Clarą Tauson, a w czwartej - z Jasmine Paolini.

    WTA Indian Wells. Jekaterina Aleksandrowa przystąpiła do rywalizacji. Sensacja po 93 minutach

    Jeszcze na początku lutego doświadczona Rosjanka dotarła do finału turnieju WTA 500 w Abu Zabi. Wydawało się, że ma za sobą już fatalny okres związany z porażkami w Australii. A tymczasem przyszła zaskakująca porażka w finale z Sarą Bejlek, później przegrana w Dosze Jeleną Ostapenko i w Dubaju - z Magdą Linette.

    W Indian Wells zadanie wydawało się jednak dużo łatwiejsze. 21-letnia Talia Gibson jeszcze nigdy nie była w najlepszej setce światowego rankingu, w lutym prezentowała się nieźle, ale w... imprezach ITF. A to przepaść. Do startu tego turnieju nie miała jeszcze w dorobku zwycięstwa z zawodniczką z TOP 50. W Indian Wells w końcu je odniosła - pokonała w pierwszej rundzie Ann Li.

    Tenisistka w fioletowej sukience i sportowej czapce świętuje udany punkt na korcie, zaciśnięta pięść wyraża emocje, w tle widoczna żółta piłka tenisowa.
    Talia Gibson, Indian Wells 2026Harry How/Getty ImagesAFP

    I już to było pierwszym ostrzeżeniem dla Aleksandrowej. A drugim fakt, że... w trzech poprzednich edycjach przegrała w Kalifornii pierwsze spotkania.

    Dziś Rosjanka w pierwszym secie wypracowywała sobie break pointy w aż trzech gemach - łącznie miała ich pięć. Żadnego nie zamieniła na przełamanie. Australijka dostała jedną taką szansę, w szóstym gemie. I uzyskała stuprocentową skuteczność, odskoczyła na 4:2. A seta wygrała 6:3.

      Drugi set był niemal identyczny. Znów break pointy dla Aleksandrowej w czwartym i szóstym gemie, bez końcowego sukcesu. Gibson się świetnie w tych sytuacjach broniła, a dziewiątym gemie też uzyskała taką okazję. Wtedy jeszcze jej nie wykorzystała, ale już kilka minut później - tak. Objęła prowadzenie 6:5, za moment domknęła mecz. Wygrała z turniejową "11" 6:3, 7:5 - to jej największy sukces w karierze.

      Pozwolił, na razie w rankingu "na żywo", na pierwszy awans do TOP 100 światowego rankingu.

      Indian Wells (K)
      1/32 finału
      06.03.2026
      20:00
      Zakończony
      Kobieta w białym stroju sportowym i białej czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową na tle fioletowego kortu, wyrażając emocje mimiką twarzy i gestami rąk.
      Jekaterina AleksandrowaKARIM JAAFAR AFP
      Talia Gibson
      Talia GibsonADRIAN DENNIS / AFPAFP
      Frances Tiafoe - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

