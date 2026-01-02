Iga Świątek i Coco Gauff w United Cup, Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova i Jelena Rybakina w WTA 500 w Brisbane - to zawodniczki, które mają przyciągnąć kibiców na trybuny bądź przed ekrany już pierwszego tygodnia rywalizacji w nowym sezonie. Z tego grona najszybciej na korcie pojawi się Gauff - już w sobotę będzie reprezentować USA w spotkaniu z Argentyną.

Resztę gwiazd zobaczymy w zmaganiach od poniedziałku, wtedy też Iga Świątek zmierzy się z Evą Lys. Nieco inaczej wygląda terminarz gier w "klasycznym" turnieju w Brisbane - tam najpierw są kwalifikacje, od niedzieli pierwsza runda w głównej drabince, ale bez najwyżej rozstawionych tenisistek. Za to choćby z udziałem naszej Magdaleny Fręch.

Wyniki losowania głównej drabinki poznamy zapewne w sobotę nad ranem polskiego czasu, ale nie będzie ono pełne. W sobotę bowiem kończone będą kwalifikacje do tego pierwszego w sezonie turnieju rangi 500 - w decydującej fazie znalazło się 12 zawodniczek. Zabrakło za to tej najwyżej rozstawionej - i to jest spora niespodzianka.

Spora niespodzianka w pierwszym dniu rywalizacji w WTA 500 w Brisbane. Z udziałem zawodniczki rozstawionej z jedynką

W kwalifikacjach w Brisbane organizatorzy rozstawili 12 zawodniczek - one nie mogły wpaść na siebie. Aż dziewięć z nich znalazło się w finale tych zmagań - w sobotę powalczą o miejsca w głównej drabince.

Tej szansy nie wykorzystały: Antonia Ružić, Oksana Sielechmietjewa i Aleksandra Zacharowa. Dwie ostatnie znajdują się na pograniczu pierwszej i drugiej setki rankingu, Chorwatka ma w niej pewne miejsce. I jej porażka jest mimo wszystko sporym zaskoczeniem.

Maria Timofiejewa William West AFP

Ružić miała bowiem świetną jesień, a polskim kibicom zapadła w pamięć choćby z tego powodu, że w Wuhanie dość gładko 6:2, 6:3 pokonała Magdę Linette. To wtedy poznanianka uznała, że czas kończyć sezon - i zrezygnowała z występów w kolejnych turniejach w Azji. Dla Chorwatki było to zaś największe zwycięstwo w karierze, patrząc na ranking rywalki.

Chorwatka jest dziś 70. w rankingu WTA, jeszcze w grudniu wystąpiła w dwóch imprezach rangi 125 we Francji (Angers i Limoges), być może to była zła decyzja.

W Brisbane zmierzyła się z Marią Timofiejewą, o której niedawno było głośno z innego powodu. To ona zapoczątkowała "przenosiny" Rosjanek do innych krajów - teraz występuje pod flagą Uzbekistanu. W rankingu WTA jest o ponad 70 miejsc niżej od starszej o niespełna rok rywalki, ale dziś te pozycje nie miały większego znaczenia.

To Timofeiejewa jako pierwsza przełamała Ružić, a choć ta odrobiła straty w trakcie pierwszego seta, to jednak partia padła łupem reprezentantki Uzbekistanu (7:5). Zbliżony scenariusz był w drugim secie, tym razem Timofiejewa wygrała go 6:4 i po 102 minutach zameldowała się w finale kwalifikacji.

O miejsce w głównej drabince zmierzy się z Aliaksandrą Sanowicz z Białorusi.

Antonia Ruzić JOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press