Sensacja już na początku US Open. Rozstawiona zawodniczka za burtą po 40 minutach

Jeszcze gorzej jest w turniejach wielkoszlemowych, gdzie nie potrafi przejść do drugiego tygodnia od czasu Australian Open w 2022 roku .

Natomiast w ósmym Chinka przypieczętowała zwycięstwo w pierwszej partii, choć wcześniej obroniła trzy break pointy. Do drugiego seta Greczynka już nie przystąpiła .

Co ciekawe 29-letnia tenisistka z Aten w tym sezonie najlepiej spisywała się właśnie w Stanach Zjednoczonych. W Indian Wells dotarła nawet do finału, co jest jej najlepszym wynikiem w tym roku, w którym przegrała z Polką Igą Świątek. W Miami był ćwierćfinał, a w Charlestonie półfinał.