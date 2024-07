Sensacja, dwukrotna mistrzyni Australian Open pokonana. Polka w finale WTA

Do olimpijskich zmagań na paryskich kortach pozostał jeszcze tydzień. Nie oznacza to jednak braku atrakcji w tenisie. Ciągle trwają turnieje, a jeden z kobiecych odbywa się w Budapeszcie. Do finału imprezy rangi "250" w stolicy Węgier awansowała właśnie Katarzyna Piter, grając w duecie z reprezentantką gospodarzy - Fanny Stollar. Zawodniczki broniące tytułu pokonały rozstawioną z "1" parę Timea Babos/Ellen Perez 6:3, 6:4 i dzisiaj dostaną szansę na kolejne trofeum.