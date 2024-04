Sensacja, Djoković za burtą tuż przed finałem. Pogromca Hurkacza zaskoczył mistrza

Novak Djoković zaczął ten pojedynek najgorzej, jak tylko się dało - od przegania serwisu. To oznaczało, że Casper Ruud miał przewagę nad Serbem od samego początku meczu. Później lider rankingu ATP narobił sobie jeszcze większych problemów.

W piątym gemie Novak Djoković jeszcze powiększył swoją stratę. Casper Ruud przełamał i choć chwilę później przegrał również swój serwis, do końca seta nie oddał już wypracowanej przewagi. Pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem Norwega 6:4.

Wielkie emocje w półfinale ATP Monte Carlo

Drugi set to była całkowita dominacja Novaka Djokovicia. Kiedy faworyt wygrywał ze swoim rywalem kolejne gemy, wydawało się, że wszystko wraca do normy i od teraz pojedynek będzie układał się po myśli Serba. Dzięki dwóm przełamaniom w gemach drugim i szóstym, popularny "Djoko" wygrał z Ruudem 6:1. Co ciekawe, w tej odsłonie żaden z tenisistów na zaliczył ani jednego asa serwisowego.