Sensacja była naprawdę blisko, ale numer jeden pokazał, dlaczego jest najlepszy

Z kolei Djoković po triumfie w wielkoszlemowym US Open wystąpił tylko w Pucharze Davisa. W Paryżu Serb w pierwszej rundzie miał "wolny los", a w kolejnej pokonał Argentyńczyka Tomasa Martina Etcheverry'ego .

W spotkaniu z 23. w rankingu ATP Griekspoorem "Nole" także był faworytem i początkowo wyglądało na to, że pewnie zapewni sobie kolejną wygraną w sezonie.

Druga partia toczyła się bez przełamań, tak więc musiał o niej decydować tie-break. W nim tenisista z Belgradu wyszedł na prowadzenie, nawet 5-0 , ostatecznie wygrywając go 7-2.

W decydującym secie obaj zawodnicy wygrywali własne podania. Zmieniło się to w w piątym gemie, kiedy Djoković przełamał podanie rywala i otworzył sobie drogę do wygrania meczu .

W ósmym gemie waleczny Griekspoor odrobił jednak stratę, a "Nole" miał jeszcze problem z publicznością, która go wybuczała po podwójnym błędzie serwisowym. Co z tego, skoro po chwili Holender do zera przegrał własne podanie. Serb serwował więc, aby wygrać mecz, z czego wywiązał się bezbłędnie, nie tracąc nawet punktu. Zacięte spotkanie trwało dwie godziny i 40 minut.