Hurkacz w niedzielę zakończył rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open na etapie 1/8 finału nie znalazł się w kadrze, a jest w niej natomiast Zieliński, który we wtorek w parze z Hugo Nysem z Monako awansował w Melbourne do półfinału debla.

- Japończycy są zdecydowanym faworytem, więc czeka nas bardzo trudne spotkanie. Gdyby mecz był rozgrywany w Polsce, to myślę, że Hubert Hurkacz na pewno by wsparł drużynę, ale po Australian Open jest zmęczony. Na szczęście Daniel jest ostatnio w formie, Kacper też, a w ubiegłym tygodniu obaj pokonali zawodników z okolic 200. miejsca na świecie. Maks jest po kontuzji, ale już gra na sto procent. Chociaż wiadomo, że jeszcze nie jest w meczowej formie, to w grudniu spisywał się bardzo dobrze. Tak że skład mamy mocny- podkreślił kapitan Polaków Mariusz Fyrstenberg.