Sędzia zaskoczył przed meczem Świątek. Chciał się popisać, oto co powiedział

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA Indian Wells, a tam jej rywalką jest Caroline Wozniacki. Polka jest oczywiście wielką faworytką do zwycięstwa - zarówno w tym pojedynku, jak i w całych zawodach. Mecz jednak nie zapowiadał się na łatwy.

Caroline Wozniacki prezentuje wysoki poziom i niejednokrotnie udowadniała, że potrafi grać w tenisa z najlepszymi przeciwniczkami. Mimo olbrzymiej różnicy, jeśli chodzi o miejsca zajmowane przez obie zawodniczki w rankingu WTA (Świątek jest 1., a Wozniacki 204.) na korcie mogliśmy liczyć na niemałe emocje.

Wiemy już, że zwyciężczyni tego pojedynku zagra w półfinale z Martą Kostjuk. Ukrainka bezwiększego problemu poradziła sobie z Rosjanką Anastasiję Potapową. W pierwszej odsłonie zwyciężyła bez straty gema, co znaczy, że jest bardzo wysokiej formie, a mecz z nią z pewnością będzie trudnym wyzwaniem.

Kader Nouni chciał zabłysnąć. Przemówił do rywalek w języku polskim

Tuż przed meczem sędzia z Francji postanowił, że przywita się z zawodniczkami w języku polskim. Wozniacki oficjalnie jest reprezentantką Danii, ale, jak podpowiada również jej nazwisko, posiada polskie korzzenie - stąd następujące słowa.

- Dzień dobry, ladies. And that's all - powiedział francuski sędzia. W tym momencie Iga Świątek "dogrzewała się" przed rozpoczęciem meczu.

Arbiter ten w przeszłości dał się we znaki polskim zawodniczkom. Agnieszka Radwańska po jednym ze swoich meczów nazwała go nawet "matołem". - Co myślę o arbitrze? Ten człowiek jest dla mnie skończony. To matoł, który nie rozumie, na czym polega ta gra - skarżyła się w 2011 roku "Isia".

W 2022 roku francuski arbiter zaszedł za skórę również Idze Świątek. W 2022 roku podczas meczu z Jessiką Pegulą Polka poszła na ławkę, aby przetrzeć twarz ręcznikiem. Zrobiła to jednak w nieodpowiednim momencie, za co Nouni udzielił jej ostrzeżenia. Raszynianka wdała się z nim w dyskusję, a następnie powiedziała jeszcze w jego kierunku z ławki rezerwowych: "Pokaż mi te przepisy".

W 2004 roku Nouni przyznał, że do tej pory nie miał zbyt dużej wiedzy na temat naszego kraju, pochwalił natomiast urodę polskich kobiet. Bardzo możliwe, że przez 20 ostatnich lat nabył wiedzę na temat Polski, jednak miejmy nadzieję, że jego zdanie co do tej drugiej kwestii się nie zmieniło.

"Finały WTA w Europie byłyby miłe" - mówi Iga Świątek, koncentrując się na Indian Wells. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kader Nouni sędziuje głównie mecze kobiet. Także w turniejach Wielkiego Szlema / GLYN KIRK / AFP

Iga Świątek podczas turnieju w Indian Wells / Julian Finney/Getty Images / AFP