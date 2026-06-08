Sceny z Chwalińską. Padło na wizji. "Wiesz kim ja jestem?"

Przed startem tegorocznego Roland Garros niewielu kibiców z Polski spodziewało się tak dużej niespodzianki. Maja Chwalińska, która po raz pierwszy wystąpiła w głównej drabince French Open, postanowiła zapewnić swoim rodakom wyjątkowe emocje.

Rozmowa Mai Chwalińskiej z legendą tenisa podbija Internet

Nieprawdopodobny turniej w wykonaniu Chwalińskiej zapewnił jej także rzeszę fanów. Jednym z nich stał się legendarny John McEnroe, który podczas trwania paryskiej przygody wiele razy kierował ciepłe słowa w stronę tenisistki z kraju nad Wisłą.

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Po zakończeniu turnieju Maja Chwalińska i John McEnroe mieli okazję spotkać się twarzą w twarz. Polka nie kryła ekscytacji możliwością rozmowy z legendarnym tenisistą. To właśnie przy tej okazji doszło do zabawnej wymiany zdań.

"To niesamowite, że mogę tu siedzieć obok Johna McEnroe'a" - mówiła Chwalińska.

"Naprawdę wiesz kim jestem?" - odpowiedział McEnroe.

"Żartujesz sobie ze mnie? Oczywiście, że wiem kim jesteś [...]. Kiedy byłam młodsza oglądałam dużo klasycznego tenisa. Więc tak, zdecydowanie wiem kim jesteś" - wytłumaczyła Polka.

To nie pierwszy raz, kiedy 24-latka urzekła odbiorców swoim sympatycznym usposobieniem. Na tę cechę naszej tenisistki zwracał uwagę między innymi Donald Tusk, który gorliwie trzymał za nią kciuki podczas finałowego starcia z Andriejewą.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP





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