Sceny w Pekinie. Rosjanin znów na ustach wszystkich. Sędzia bez litości

Daniił Miedwiediew rozgrywa bardzo słaby sezon, a wszystko zaczęło się od nieudanego występu w Australian Open. Rok wcześniej Rosjanin grał w finale tej imprezy, a w tym sezonie odpadł już na etapie drugiej rundy, przegrywając z młodym Amerykaninem - Learnerem Tienem. Później sytuacja zaczęła się pogarszać, a każdy kolejny wielki szlem kończył się dla Rosjanina na pierwszej rundzie.

Po US Open miarka się przebrała i Miedwiediew zdecydował, że musi coś zmienić. W związku z tym rozstał się ze swoim wieloletnim trenerem. Zmiany w sztabie miały otworzyć nowy rozdział dla Daniiła. Pierwszym testem nowej trenerskiej współpracy miała być rywalizacja o tytuł w turnieju ATP 500 w Pekinie, gdzie nie przyjechała część światowej czołówki na czele z Carlosem Alcarazem i Taylorem Fritzem.

Dyskusja Miedwiediewa z sędzią. Ostrzeżenie dla Rosjanina

Po trzech pierwszy meczach można było stwierdzić, że Daniił faktycznie wraca do formy. Wydawało się, że spotkanie półfinałowe z Tienem będzie doskonałą okazją do potwierdzenia tego wizualnego wrażenia. Po pierwszym secie tak było, bo Daniił wygrał 7:5, choć przegrywał już 1:4 ze stratą dwóch przełamań. Kłopoty zaczęły się pod koniec drugiej partii, gdy panowie seryjnie przegrywali swoje podania. W pewnym momencie Miedwiediewa zaczęły łapać skurcze, co przełożyło się na porażkę 5:7 w drugim secie.

Trzecia partia była dla Daniiła koszmarem. Przegrał swoje podanie, a przy serwisie Tiena praktycznie nie próbował returnować, bo łapały go skurcze. To poskutkowało ostrzeżeniem za "zbyt mały wysiłek", co doprowadziło Rosjanina do furii, ale z racji na fizyczne wyczerpanie ograniczył się do podejścia do siatki. Na kort został wezwany supervisor. Wywiązała się dyskusja, w której Miedwiediew powiedział do sędziego stołkowego - Kadera Nouniego "nie rozmawiamy teraz ze sobą", prowadząc dialog z supervisorem.

Z informacji przekazanych przez "The Athletic" wynika wprost, że ATP uznało decyzję o "wręczeniu" ostrzeżenia Miedwiediewowi za błędną. Rosjaninowi przysługuje prawo do odwołania się, ale na razie nie wiemy, czy z niego skorzysta. Przedstawiciele tenisisty nie chcieli odpowiedzieć na to pytanie.

