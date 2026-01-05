Sceny w meczu Hurkacza. Niemiec się wściekł. Zaczął bluzgać po rosyjsku

Hubert Hurkacz z pewnością od dłuższego wizualizował sobie swój powrót do tenisa. W 2025 roku zakończył granie na najwyższym poziomie już w czerwcu. Od tego momentu Wrocławianin skupił się na powrocie do formy, ale tej fizycznej, a dopiero potem istotne stały się sprawy tenisowe.

Już od jakiegoś czasu było jasne, że swoje pierwsze mecze w 2026 roku Hurkacz rozegra w koszulce z orzełkiem na piersi. Trzeba przyznać, że rywal na start sezonu trafił się, delikatnie mówiąc, trudny. Po drugiej stronie siatki stał bowiem trzeci tenisista świata - Aleksander Zverev.

Furia Zvereva. Do tego doprowadził Hurkacz

Niemiec był rzecz jasna murowanym faworytem tej rywalizacji. Fakt, że nie zdołał ugrać nawet seta, jest naprawdę sporej rangi sensacją, tym bardziej, że Zverev miał już w tym sezonie przetarcie w postaci meczu z Griekspoorem. Na tak dysponowanego Hurkacza to było jednak zbyt mało.

Polak kompletnie zdominował swojego rywala, a ten kilkukrotnie wylał swoją frustrację na rakiecie. Po pierwszym secie Niemiec wybuchł na korcie, zaczął rzucać przekleństwami w języku... rosyjskim w kierunku swojego ojca. - Dlaczego ja nie potrafię serwować?! - rozpoczął Niemiec.

- Nie, on nie grał od dwóch pi*****ych lat, a serwował z prędkością 230 km/h. Wieczorem, kiedy jest zimno, k***a, to jest szalone. Facet ledwo chodzi, k***a, a serwował" - wylał z siebie na korcie Zverev, który nie był w stanie zrobić absolutnie nic przeciwko tak grającemu Hurkaczowi.

Jan Zieliński: Iga i Hubert byli dla nas inspiracją. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Hubert Hurkacz rywalizował z Alexandrem Zverevem podczas United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz walczył o pierwszy punkt dla Polski w półfinale United Cup 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Hubert Hurkacz podczas turnieju United Cup, otwierającego sezon 2025 DAVID GRAY / AFP AFP