Sceny w finale, thriller młodego Polaka. Pięć razy o punkt od tytułu. I te 18 asów

Piąta szansa Martyna Pawelskiego, trzecia na Półwyspie Synaj. Coraz lepsza forma nastolatka

Drogę do tego starcia Pawelski miał zaś mocno wyboistą. W turniejowej drabince znalazł się z szóstym numerem rozstawienia, już w ćwierćfinale spotkał głównego faworyta - Philipa Henninga. A gracz RPA wygrał tu dwa ostatnie turnieje, miał 13 wygranych spotkań z rzędu. Pawelski go jednak ograł 3:6, 6:4, 6:4. Jeszcze większy dramat towarzyszył jego potyczce o wejście do finału - z Rosjaninem Petrem Barem Biriukowem. Tu decydował tie-break w ostatnim secie, 19-latek wygrał go 7:2. Dziś emocji było jeszcze więcej.