Sceny przed meczem Chwalińskiej. W taki sposób potraktowała rywalkę z Rosji

Tegoroczna edycja French Open zbliża się do końcowego rozstrzygnięcia. 4 czerwca rozegrane zostały półfinałowe starcia pań. Udział wzięły w nich Mirra Andriejewa, Marta Kostiuk, Maja Chwalińska oraz Diana Sznajder.

Jako pierwsze walkę o finał wielkoszlemowego turnieju stoczyły Kostiuk oraz Andriejewa. Od samego początku tenisistka z Rosji prezentowała dużo lepszą dyspozycję. Pierwszy set zakończył się pogromem, bowiem Kostiuk przegrała go aż 1:6.

W drugiej partii ukraińska zawodnicza nawiązała już walkę, lecz jej nastoletnia przeciwniczka nie zamierzała oddawać tego dnia ani jednego seta. Ostatecznie pogromczyni Igi Świątek sama musiała uznać wyższość innej tenisistki.

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Niepisanym zwyczajem jest, że tenisistki oraz tenisiści po zakończeniu spotkania podchodzą do siatki, dziękując sobie za stoczony pojedynek. Zupełnie inne obrazki mogliśmy natomiast obserwować w starciu Marty Kostiuk z Mirrą Andriejewą.

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Po decydującej wymianie Rosjanka okazywała radość w bardzo ekspresywny sposób. Jej rywalka przyjęła postawę, której wielu kibiców mogło się spodziewać. Ani przez moment nie spojrzała ona w kierunku swojej przeciwniczki, nie mówiąc nawet o chęci podania jej dłoni. Kostiuk podziękowała jedynie arbitrowi, a chwilę później opuściła Court Philippe-Chatrier.

Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji wiadomo było, że nastroje wokół tego meczu będą bardzo napięte. Podczas konferencji prasowej Marta Kostiuk w bardzo dosadnych słowach wyraziła swoje zdanie na temat inwazji Rosji na Ukrainę.

- Dla mnie to już nie jest frustrujące. Wszyscy są dorośli. Wiedzą, o czym mówią. Wiedzą, co się dzieje. Mają telefony. Mają Instagram. Mają wiadomości. Doskonale wiedzą, co się dzieje [...]. Znam ludzi, którzy opuścili Rosję w momencie wybuchu wojny, sprzedali swoje interesy, zostawili wszystko, bo po prostu nie zgadzają się z tym, co ich kraj robi innym ludziom - mówiła Marta Kostiuk.

Tuż po zakończeniu tego spotkania na korcie centralnym pojawiła się natomiast rewelacja tegorocznej edycji French Open - Maja Chwalińwska. W boju o finał wielkoszlemowego turnieju przyszło jej się zmierzyć z inną rosyjską tenisistką - Dianą Sznajder.

Marta Kostiuk JULIEN DE ROSA AFP

Mirra Andriejewa TIZIANA FABI AFP

Marta Kostiuk DIMITAR DILKOFF AFP





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