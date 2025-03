Sceny podczas turnieju WTA w Miami, mecz przerwano. Organizatorzy znowu bezradni

O meczu pierwszej rundy turnieju Miami Open rozgrywanego w 2017 roku, w którym Jiri Vesely wygrał z Tommym Haasem, zapewne szybko by zapomniano. Wprawdzie starcie było zacięte, triumfatora wyłonił dopiero trzeci set, ale był to początkowy etap turnieju i to z udziałem zawodników spoza ścisłej światowej czołówki. Mimo to o meczu Czecha z Niemcem rozpisywały się media na całym świecie.