Sceny podczas turnieju w Madrycie. Gwiazdor prowokował, rywal nie wytrzymał

Aleksander Bublik znany jest ze swojego nieprzewidywalnego zachowania na korcie. Tym razem jednak to nie on znalazł się na ustach wszystkich, a jego przeciwnik - Hiszpan, Roberto Carballés Baena. W pewnym momencie na korcie doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Kazach mógł przypłacić zachowanie rywala zdrowiem. Dlaczego drugi ze sportowców uciekł się do tak brutalnego rozwiązania, czyli celowania szalonym serwisem w jego ciało?