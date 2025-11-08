Aryna Sabalenka piąty raz z rzędu zakwalifikowała się do kończącego sezonu turnieju WTA Finals. Białorusinka do Rijadu leciała jako faworytka do triumfu w imprezie, w której jeszcze nie udało jej się wygrać. Raz - w 2022 roku była w finale, ale wówczas przegrała z Francuzką Caroline Garcią.

W tamtym momencie jednak Sabalenka była zupełnie inną, zdecydowanie mniej utytułowaną zawodniczką. Od porażki w finale w 2022 roku minęło mnóstwo czasu, a Białorusinka w tym okresie znacząco powiększyła swoją gablotę oraz jej zasobność w cenne trofea.

Sabalenka nie kryła łez. Bolesna porażka w finale

W zakończonej dziś edycji była faworytką do triumfu, w końcu nie bez kozery jest liderką rankingu WTA. W finale spotkała się jednak z przeszkodą, która okazała się niemożliwa do przejścia. Mowa rzecz jasna o Jelenie Rybakinie, która zagrała świetnie, co doprowadziło do wygranej 6:3, 7:6, a tie-break padł jej łupem do zera.

Rybakina swój triumf odebrała na chłodno, bez większych emocji, czy niesamowitej radości. Z kolei u Sabalenki po ostatniej piłce emocje puściły. Udała się do swojego sztabu szkoleniowego i podczas dyskusji z zespołem zwyczajnie się popłakała, co widać bardzo dobrze w transmisji.

Wedle tego, co przekazał obecny na hali Bartosz Ignacik, Białorusinka wyżyła się także na swojej rakiecie, która nie przetrwała spotkania z emocjami Sabalenki. Chwilę po zakończeniu meczu zobaczyliśmy powtórkę reakcji Białorusinki w stosunku do sprzętu, którym grała.

Aryna Sabalenka w finale WTA Finals była momentami bezradna. Tak kapitalnie spisywała się Jelena Rybakina

