Dotychczas Maja Chwalińska nie mogła się poszczycić zbyt dobrymi wynikami na legendarnych kortach im. Rolanda Garrosa. We wcześniejszych latach Polka ani razu nie znalazła się bowiem w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju.

Sytuacja zmieniła się jednak w 2026 roku. Chwalińskiej udało się tym razem przebrnąć przez etap kwalifikacyjny, co dało jej prawo startu w tegorocznej edycji French Open. Jej pierwszą przeciwniczką była znacznie wyżej notowana Qinwen Zheng. Fani tenisa zapewne doskonale pamiętają, jak chińska tenisistka w 2024 roku sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w grze pojedynczej, pokonując uprzednio między innymi Igę Świątek.

Od dłuższego czasu forma mistrzyni IO pozostawia jednak nieco do życzenia. Niegdyś czołowa zawodniczka rankingu WTA obecnie zajmuje dopiero 56. miejsce w światowym zestawieniu. Kiepska forma potwierdziła się między innymi przy okazji poniedziałkowego starcia z Mają Chwalińską, które dość sensacyjnie padło łupem zawodniczki z kraju nad Wisłą.

Mistrzyni olimpijska załamana po porażce z Polką. "Bardzo mnie zabolała"

Po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła właśnie Qinwen Zheng. Chińska tenisistka nie potrafiła ukryć emocji, jakie wytworzyła w niej przegrana z Mają Chwalińską.

- Porażka w pierwszej rundzie bardzo mnie zabolała. Muszę sobie z tym teraz poradzić - mówiła mistrzyni IO, podczas gdy z jej oczu płynęły łzy.

Nienajlepsza kondycja mentalna nie przeszkodziła jednak w pochwaleniu rywalki. Zheng zwróciła uwagę na bardzo wysokie piłki posyłane przez Polkę. Sprawiały one tego dnia wiele kłopotów Chince i ostatecznie przesądziły o historycznym sukcesie zawodniczki z kraju nad Wisłą.

W zeszłym roku Qinwen Zheng dotarła do ćwierćfinału francuskiej imprezy. Oznacza to, że w obecnej kampanii broniła ona 430 punktów. Tak prędkie odpadnięcie z wielkoszlemowego turnieju sprawi, że mistrzyni IO przy okazji kolejnej aktualizacji wypadnie z TOP 100 rankingu WTA. Obecnie w nieoficjalnym zestawieniu "WTA Live" plasuje się ona na odległym 119. miejscu. Maja Chwalińska pozostaje natomiast w grze i już 27 maja zmierzy się ona z Elise Mertens.

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP

Qinwen Zheng Wu Huiwo/Xinhua AFP

