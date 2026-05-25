Sceny po historycznym triumfie Chwalińskiej. Złota medalistka IO nie wytrzymała

Oprac.: Igor Szarek

Kilka dni temu Maja Chwalińska cieszyła się z uzyskania historycznej kwalifikacji do głównej singlowej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. Na pierwszy ogień tenisistka z kraju nad Wisłą zaliczyła sensacyjne zwycięstwo z mistrzynią olimpijską z 2024 roku - Qinwen Zheng. Po zakończeniu spotkania chińska zawodniczka wzięła udział w konferencji prasowej, na której nie potrafiła ukryć swoich emocji. Zdobyła się także na kilka pochwalnych słów względem swojej rywalki.

Dotychczas Maja Chwalińska nie mogła się poszczycić zbyt dobrymi wynikami na legendarnych kortach im. Rolanda Garrosa. We wcześniejszych latach Polka ani razu nie znalazła się bowiem w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju.

Sytuacja zmieniła się jednak w 2026 roku. Chwalińskiej udało się tym razem przebrnąć przez etap kwalifikacyjny, co dało jej prawo startu w tegorocznej edycji French Open. Jej pierwszą przeciwniczką była znacznie wyżej notowana Qinwen Zheng. Fani tenisa zapewne doskonale pamiętają, jak chińska tenisistka w 2024 roku sięgnęła po złoty medal igrzysk olimpijskich w grze pojedynczej, pokonując uprzednio między innymi Igę Świątek.

Od dłuższego czasu forma mistrzyni IO pozostawia jednak nieco do życzenia. Niegdyś czołowa zawodniczka rankingu WTA obecnie zajmuje dopiero 56. miejsce w światowym zestawieniu. Kiepska forma potwierdziła się między innymi przy okazji poniedziałkowego starcia z Mają Chwalińską, które dość sensacyjnie padło łupem zawodniczki z kraju nad Wisłą.

Mistrzyni olimpijska załamana po porażce z Polką. "Bardzo mnie zabolała"

Po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła właśnie Qinwen Zheng. Chińska tenisistka nie potrafiła ukryć emocji, jakie wytworzyła w niej przegrana z Mają Chwalińską.

- Porażka w pierwszej rundzie bardzo mnie zabolała. Muszę sobie z tym teraz poradzić - mówiła mistrzyni IO, podczas gdy z jej oczu płynęły łzy.

Nienajlepsza kondycja mentalna nie przeszkodziła jednak w pochwaleniu rywalki. Zheng zwróciła uwagę na bardzo wysokie piłki posyłane przez Polkę. Sprawiały one tego dnia wiele kłopotów Chince i ostatecznie przesądziły o historycznym sukcesie zawodniczki z kraju nad Wisłą.

W zeszłym roku Qinwen Zheng dotarła do ćwierćfinału francuskiej imprezy. Oznacza to, że w obecnej kampanii broniła ona 430 punktów. Tak prędkie odpadnięcie z wielkoszlemowego turnieju sprawi, że mistrzyni IO przy okazji kolejnej aktualizacji wypadnie z TOP 100 rankingu WTA. Obecnie w nieoficjalnym zestawieniu "WTA Live" plasuje się ona na odległym 119. miejscu. Maja Chwalińska pozostaje natomiast w grze i już 27 maja zmierzy się ona z Elise Mertens.

