Sceny na meczu rywala Hurkacza. Ostre słowa w kierunku ojca

Po trudnym meczu przeciwko Altmaierowi (83. ATP) Stefanos Tsitsipas awansował do III rundy French Open. Nie obyło się jednak bez problemów na korcie. Chociaż w ciągu czterech setów tylko jeden okazał się problematyczny, Grekowi zupełnie puściły nerwy. To nie był dla niego pierwszy raz.

Stefanos Tsitsipas wybuchł na korcie

W trzeciej partii meczu między Altmaierem a Tsitsipasem doszło do wyczerpującego tie-breaka, w którym ostatecznie górą był Niemiec. To sprawiło, że Grek zrobił się nerwowy i w ostatnim secie nie wytrzymał napięcia. Przy stanie 2:1 było 40:40 i sytuacja ponownie zaczęła robić się nerwowa. W tedy do akcji wkroczył ojciec i jednocześnie trener rankingowej dziewiątki.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Novak Djoković - Pierre-Hugues Herbert. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Kiedy zaczął udzielać mu wskazówek, wściekły 25-latek odwrócił się do trybun i powiedział "zamknij się", po czym wrócił do gry. Na szczęście dla niego, nerwówka z czwartego seta nie przełożyła się na jakość jego gry i ostatecznie wygrał z Altmaierem 6:3, 6:2, 6:7, 6:4. Na razie wciąż czeka na rywala w III rundzie.

Stefanos Tsitsipas nie zrobił tego po raz pierwszy

To nie pierwszy raz, gdy Grek postanowił brutalnie zareagować na to, co na trybunach robili jego rodzice. W czasie ubiegłorocznego Italian Open podczas zaciętego meczu z Daniłem Miedwiediewem, które wielokrotnie było przerywane z powodu deszczu, Tsitsipas miał poprosić swoją matkę o to, by opuściła trybuny.