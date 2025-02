Sceny na meczu. Patrzyli tylko na rakietę. "Nigdy czegoś takiego nie widziałam"

Reprezentujący Kazachstan tenisista nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. W ostatnim czasie tenisista nie ma szczęścia - przegrywał swoje pierwsze mecze na wszystkich turniejach w tym roku. Nie inaczej było w Delray Beach. Wcześniej doszło jeszcze do zaskakującego zdarzenia.

Aleksandr Szewczenko nie mógł uwierzyć. To się stało z jego rakietą

Podczas rozgrywania 11. gema w meczu Szewczenki z Michaelem Mmohem, pierwszy z zawodników serwował. Po tym, jak piłka przeleciała na drugą stronę, rakieta reprezentującego Kazachstan sportowca uderzyła o ziemię i... pękła na pół . Wszyscy patrzyli na to z niedowierzaniem.

Szewczenko bardzo chciał wygrać, ale mu się nie udało

Poszkodowany tenisista szybko wymienił sprzęt i wrócił do gry. Widać było, że ta sytuacja raczej go rozbawiła niż zdenerwowała. Nie był w stanie jednak pokonać lepiej dysponowanego od niego tego dnia Mmoha, który najpierw musiał przebrnąć przez kwalifikacje, by zagrać z rozstawionym zawodnikiem.