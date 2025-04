Sceny na korcie, Sabalenka nagle zaczęła błagać. "Proszę, potrzebuję tego"

Aryna Sabalenka zaczęła błagać. Poszło o... Porsche

W przeciwieństwie do Świątek, Sabalenka ma korzystny bilans spotkań z Ostapenko. Do tej pory grała z nią trzykrotnie, każde ze spotkań wygrała, oddając rywalce zaledwie 17 gemów. Podczas wywiadu przeprowadzonego na korcie tuż po meczu z Paolini Białorusinka zasugerowała jednak, że nie przywiązuje wagi do statystyk i historii spotkań ze swoją najbliższą rywalką.

Sabalenka dodała, że ma zamiar wyjść na kort z takim nastawieniem, jakby to był jej pierwszy w karierze mecz z Ostapenko. A po chwili w swoim stylu żartobliwie nawiązała do faktu, że triumfatorka turnieju w Stuttgarcie otrzyma Porsche. "Będę walczyła o ten piękny samochód za mną. Proszę, błagam. Proszę, potrzebuję tego samochodu" - mówiła, wymownie spoglądając w niebo, jakby modliła się o to, by udało jej się wygrać z Ostapenko.