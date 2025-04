Sceny na korcie, najpierw Świątek, a teraz Zheng. Skandaliczne zachowanie mistrzyni z Paryża

Skandaliczne zachowanie Qinwen Zheng. Od razu przypomnieli sprawę Świątek

Jakby tego było mało, znana z dość porywczego charakteru 22-letnia tenisistka w pewnym momencie nie była w stanie utrzymać nerwów na wodzy . W przeciwieństwie do Świątek, jej zachowanie na korcie nie zostało uwzględnione w przekazie telewizyjnym. Mimo to, gdy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z zajścia, zaczęły spływać krytyczne opinie.

Zheng rzuciła piłeczką w ballboya? Zagotowało się w komentarzach

W pewnym momencie przy swoim serwisie Zheng puścił hamulce. Po otrzymaniu piłek złapała jedną z nich i z impetem cisnęła prawdopodobnie w kierunku ballboya. Siła, z jaką to zrobiła, poruszyła kibiców. Ci jednogłośnie potępili zachowanie Chinki.

"Dlaczego nikt o tym nie mówi? Gdzie są ci dziennikarze? Podwójne standardy ; Na nagraniu nie widać ballboya, tak więc zawodniczka nie spotka się z konsekwencjami?; Myślę, że fair byłoby, gdyby w drugą stronę też powędrowała piłeczka; To w porządku, dopóki nie jesteś Igą Świątek" - pieklili się w komentarza kibice.

Scena bliźniaczo podobna do tej z udziałem Igi Świątek w Indian Wells, choć skala jej "medialności" skrajnie różna. Nic dziwnego, że w komentarzach pojawiły się zarzuty o stosowanie podwójnych standardów. Kontrowersyjne zachowania raszynianki są mocno piętnowane, podczas gdy o zajściu z udziałem Zheng nie było zbyt głośno. Wpływ na to mógł mieć jednak fakt, że sytuacji nie pokazanow w TV; zabrakło go także w skrócie meczu, przygotowanym przez WTA.