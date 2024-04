Sceny na korcie, gwieździe tenisa puściły nerwy. "To niedorzeczne"

W którym momencie my coś zrobimy? W którym momencie? Po prostu mi to powiedz. Nie będziemy nic robić przez cały mecz? Więc skończę z tym. Zamierzam po prostu ''zatankować'' (określenie w tenisie, które mieści się między całkowitym odpuszczeniem pojedynku, a subtelnymi formami usprawiedliwienia się - dod.red.) następne dwa gemy i skończę. To niedorzeczne. Przecież dosłownie pada deszcz

~ grzmiał zdenerwowany zawodnik.