Sceny na konferencji Sabalenki w Paryżu. Wypaliła do dziennikarzy bez skrupułów

Turnieje Wielkiego Szlema naturalnie cieszą się zdecydowanie większym zainteresowniem niż inne, mniejsze starcia w sezonie, a Roland Garros cieszy się jeszcze większą sławą w naszym kraju, przede wszystkim ze względu na sukcesu Igi Świątek na paryskich kortach. W tym roku świetnie rywalizację w Paryżu z pewnością będzie wspominać także Maja Chwalińska, która awansowała do drabinki głównej turnieju.

Olbrzymia uwaga skupiona na kortach Rolanda Garrosa sprawia, że tenisiści mają zdecydowanie więcej obowiązków medialnych, ale przy okazji mogą zwrócić także uwagę na problemy pojawiające się od dawna w środowisku, co tym razem postanowiła zrobić - po raz kolejny - Aryna Sabalenka. Podczas konferencji z udziałem Białorusinki, zrobiła ona dokładnie to samo, co wcześniej Iga Świątek.

Liderka światowego rankingu ogłosiła, że w ramach bojkotu przeznacza jedynie 15 minut na obowiązki medialne, przez co dziennikarze nie mieli zbyt wiele czasu na to, aby dowiedzieć się, w jakiej dyspozycji do Rolanda Garrosa podchodzi Sabalenka. A wszystko - jak sama przekonuje - w obronie niżej sklasyfikowanych zawodniczek, które nie mogą liczyć na takie samo traktowanie przez federację.

- Nie chodzi o mnie; chodzi o zawodników niżej w rankingu, tych, którzy cierpią. Niełatwo jest utrzymać się w świecie tenisa z takim procentem, jaki zarabiamy. Jako numer jeden na świecie czuję, że muszę dawać przykład, stawać w obronie tych zawodników, tych na nieco niższym poziomie, tych, którzy wracają po kontuzjach. Nasz cel jest całkowicie przejrzysty i sprawiedliwy dla wszystkich, to wszystko - zdradziła już na początku spotkania z mediami.

W dalszej części konferencji Sabalenka odpowiedziała na kilka pytań skierowanych do niej z sali, po czym przerwała spotkanie wskazując, że jej czas dobiegł końca.

- Nie chodzi o to, że patrzę na zegarek, ale chcieliśmy wyrazić nasze poglądy i jasno je przedstawić, pokazać, że jesteśmy zjednoczeni. Piętnaście minut jest lepsze niż nic, a ja jestem tu, żeby z wami porozmawiać, bo was szanuję. Chyba już poświęciłam swoje dziesięć minut tutaj i pięć minut na rozmowy z innymi mediami, to wszystko. Mam jeszcze trochę czasu z prasą krajową, więc dziękuję za przybycie i zadawanie pytań - dodała i zakończyła konferencję.

W ten sposób najważniejsze tenisistki w tourze chcą wywrzeć presje na środowisko i federację, aby wszyscy tenisiści byli traktowani sprawiedliwie, bowiem ci niżej klasyfikowani zaczynają czuć się ignorowani. Niewykluczone jest także, że jeśli nic się nie zmieni, zawodnicy sięgną po bardziej radykalne metody.

