Saudyjczycy dopięli swego. Wielka gwiazda skusiła się na współpracę

Rafael Nadal od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych tenisistów w historii . 37-letni Hiszpan na swoim koncie ma wiele osiągnięć, o których wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. Jest 22-krotnym mistrzem wielkoszlemowym , a w swojej kolekcji ma dwa złote medale zdobyte na igrzyskach olimpijskich . Pierwszy w nich wywalczył w Pekinie w 2008 roku w grze pojedynczej, a kolejny trafił na jego konto osiem lat później podczas imprezy w Rio de Janeiro - wówczas triumfował on w grze podwójnej z Markiem Lopezem.

Na krótko przed rozpoczęciem Australian Open utytułowany Hiszpan ogłosił z bólem serca, że ze względu na problemy zdrowotne nie będzie on w stanie wziąć udziału w tegorocznej edycji imprez y. Przerwa od występów na arenach międzynarodowych wcale nie oznacza jednak, że 37-latek będzie przez kolejne tygodnie siedział bezczynnie i czekał na powrót do rywalizacji. Nadal udowodnił to, publikując w mediach społecznościowych ciekawy wpis. Ogłosił bowiem, że zdecydował się on nawiązać współpracę z... Saudyjską Federacją Tenisową.