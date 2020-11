Sascha Bajin został trenerem byłej liderki światowego rankingu tenisistek Karoliny Pliszkovej. Niemiec w przeszłości pracował m.in. z Japonką Naomi Osaką, a Czeszka na początku listopada poinformowała o rozstaniu z wenezuelskim szkoleniowcem Danielem Vallverdu.

Osaka pod okiem Bajina zaliczyła przełomowy moment w karierze. We wrześniu 2018 roku wygrała US Open, a na początku kolejnego sezonu wywalczyła drugi tytuł wielkoszlemowy - w Australian Open.

Niemiec wcześniej był w sztabie szkoleniowym Amerykanki Sereny Williams, a po zakończeniu współpracy z Japonką prowadził Francuzkę Kristinę Mladenovic i Ukrainkę Dajanę Jastremską.



Vallverdu trenerem Pliszkovej, która obecnie jest szósta na liście WTA, był przez rok. Wenezuelczyk jest też szkoleniowcem Szwajcara Stana Wawrinki. Czeszka zatrudniła go po rozstaniu z Hiszpanką Conchitą Martinez.



W ostatnim sezonie, przerwanym na pięć miesięcy z powodu pandemii Covid-19, wygrała jedną imprezę - w styczniu cieszyła się z sukcesu w Brisbane. We wrześniu dotarła do finału w Rzymie, w którym skreczowała z powodu urazu. Nie wiodło jej się w zmaganiach wielkoszlemowych - w Australian Open odpadła w trzeciej rundzie, w US Open i Rolandzie Garrosie w drugiej.