Tenisowa karuzela nabrała już takiego tempa, że część zawodniczek postanowiła się z tego "peletonu" na moment wypisać. Kończy się jeszcze turniej WTA 1000 w Dosze, z którego przecież, w samej głównej drabinki, wycofało się ostatecznie aż 15 zawodniczek. A startuje rywalizacja w Dubaju, gdzie - po wczorajszej decyzji Igi Świątek i Aryny Sabalenki - też mamy już 11 rezygnacji. A przecież spodziewane są jeszcze kolejne, mimo że przeprowadzono już losowanie głównej drabinki.

W niej znalazło się tylko jedno polskie nazwisko - Magdy Linette. Poznanianka dostała się do tej rywalizacji właśnie po rezygnacjach rywalek, bo pierwotnie też miała grać w kwalifikacjach. I w głównej części - w niedzielę lub poniedziałek - zagra z Nowozelandką Lulu Sun, która w Dubaju otrzymała dziką kartę.

Tyle szczęścia nie miała z kolei Magdalena Fręch, jej do miejsca w zasadniczej części zmagań zabrakło kilku pozycji. W eliminacjach w Dubaju została rozstawiona z "6", co też miało znaczenie. Bo nawet w przypadku porażki z Warwarą Graczową może liczyć jeszcze na pozycję "szczęśliwej przegranej". Już są dwa miejsca dla takich zawodniczek, a mogą dojść kolejne.

WTA 1000 w Dubaju. Magdalena Fręch kontra Warwara Graczowa. Stawką miejsce w głównej drabince

W ostatnim notowaniu rankingu WTA Łodzianka była klasyfikowana o kilkanaście pozycji wyżej od Graczowej, ale to raczej zawodniczkę urodzoną w Moskwie uważano w Dubaju za faworytkę. A to za sprawą jej świetnej gry w Dosze - wygrała tam w sumie cztery pojedynki, m.in. z Elisabettą Cocciaretto czy Lindą Noskovą, zanim sposób na nią znalazła Maria Sakkari. Bo to właśnie zawodniczka reprezentująca Francję mogła być w ćwierćfinale rywalką Igi Świątek, ale przegrała ten pojedynek z Greczynką. Mimo piłki setowej w pierwszej partii. Fręch zaś w Dubaju też sprawiła jedną niespodzianką, ograła Ludmiłę Samsonową, ale... przegrała dwa spotkania. Bo tam też skorzystała z pozycji "szczęśliwej przegranej".

O triumfie Graczowej w pierwszej partii zdecydowało jedyne przełamanie - w piątym gemie. I to zaraz po tym, jak aż trzy break pointy miała Łodzianka, na 3:1. Nie wykorzystała szansy, a rywalka - już tak. To podcięło skrzydła reprezentantce Polski, zwłaszcza na returnie. Przegrała tego seta 4:6.

Drugiego seta Magdalena zaczęła jednak imponująco, świetnie radziła sobie w wymianach z głębi kortu, odskoczyła na 3:0. Tyle że trzy kolejne gemy padły łupem rywalki. I to Graczowa w końcówce była bliżej sukcesu, grała mocno i skutecznie. Miała dwie okazje na przełamanie na 5:4 - i serwis po mecz. I właśnie wtedy Fręch wygrała trzy akcje z rzędu, ale nie dzięki serwisowi, a właśnie świetnym uderzeniom z końcowej linii. Prowadziła wymiany, dyktowała warunki.

To Polka wygrała tego seta 6:4, na sam koniec Graczowa popełniła podwójny błąd. I wściekła dwukrotnie uderzyła rakietą we własne kolano. Na szczęście dla niej, nie zrobiła sobie krzywdy.

O awansie decydował więc trzeci set, w nim najpierw Graczowa zdołał odskoczyć na 3:1, ale Fręch wygrała trzy kolejne gemy. Wszystko wskazywało na to, że uczestniczkę głównej drabinki wyłoni tie-break. Do niego jednak nie doszło, Polka została przełamana w 11. gemie. I przegrała ten mecz 4:6, 6:4, 5:7.

To jednak wcale nie musi być dla niej koniec turnieju. Niewykluczone są kolejne wycofania z głównej drabinki, choćby obu finalistek z Dohy: Karoliny Muchovej i Victorii Mboko. Łodzianka będzie czwartą lub piątą oczekującą na miejsce.

