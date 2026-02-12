Iga Świątek walczyła w tym sezonie o swój czwarty tytuł w Dosze. Nasza reprezentantka wygrywała turnieje w stolicy Kataru w sezonach 2022-2024. Pod nieobecność Aryny Sabalenki, Raszynianka została rozstawiona z "1". Niestety, tegoroczna przygoda Polki z rywalizacją w tej wyjątkowej dla niej lokalizacji zakończyła się już na etapie ćwierćfinału, czyli o szczebel niżej niż 12 miesięcy temu.

Wszystko za sprawą dzisiejszego starcia z Marią Sakkari. 24-latka bardzo dobrze otworzyła spotkanie, pewnie triumfowała w premierowej odsłonie. Od drugiej partii sytuacja na korcie uległa jednak diametralnej zmianie. Coraz więcej do powiedzenia miała Greczynka. Teoretycznie Świątek wciąż mogła zakończyć potyczkę w dwóch setach, miała dwa break pointy na 5:4. Ostatecznie doszło jednak do decydującej rozgrywki. W niej Iga przegrywała już 2:5 15-30, potem wyrównała na 5:5. Kluczowe gemy wpadły jednak na konto rywalki. Na koniec Raszynianka popełniła bolesny błąd przy siatce, który sprawił, że to była trzecia rakieta świata zwyciężyła 2:6, 6:4, 7:5.

Potknięcia Polki nie wykorzystała Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu prowadziła już 4:2 w trzecim secie meczu z Victorią Mboko, ale później to Kanadyjka wygrała cztery gemy z rzędu i zameldowała się w półfinale. Taki rezultat oznaczał, że Świątek utrzyma pozycję wiceliderki po zmaganiach w Dosze. To nadal nie był jednak koniec dzisiejszych emocji w stolicy Kataru. Wciąż pozostawał do rozegrania jeszcze jeden ćwierćfinał. Dopiero ok. godz. 22:45 czasu lokalnego swój mecz rozpoczęły Karolina Muchova i Anna Kalinska. To właśnie ten pojedynek wyłaniał rywalkę dla Sakkari w batalii o decydujące starcie.

WTA Doha: Karolina Muchova kontra Anna Kalinska w ćwierćfinale

Początek spotkania obfitował w zacięte gemy, gdzie obie tenisistki miały swoje szanse na zdobycie "oczka". To jednak Muchova powiększała swoje konto i w pewnym momencie miała nawet break pointa na 4:0. Ostatecznie Kalinska utrzymała jednak własne podanie. Następne minuty należały do Rosjanki. W trakcie szóstego rozdania Anna posiadała trzy szanse na remis. Mimo to nie doprowadziła do wyniku 3:3. Doszło do następnego przełamania, a później Karolina wyszła na 5:2. Chociaż 28. rakieta świata do końca próbowała walczyć o zniwelowanie straty, finalnie Czeszka utrzymała różnicę jednego breaka i zapisała na swoim koncie triumf 6:3 w premierowej odsłonie.

Pierwsze minuty drugiej części pojedynku układały się po myśli serwujących. Na break pointy trzeba było zaczekać do czwartego gema. Wtedy to Kalinska "dobrała się" do podania przeciwniczki za drugą okazją na przełamanie. Chwilę później Anna prowadziła już 4:1. Na koniec doszło do niesamowitego zwrotu akcji. Kluczowy okazało się siódme rozdanie. Wtedy to Rosjanka nie wykorzystała wyniku 30-0 przy swoim serwisie. Przegrała od tej pory aż dziewięć kolejnych akcji i sytuacja na korcie uległa diametralnej zmianie. Muchova poszła za ciosem, zgarniając w sumie pięć gemów z rzędu. Ostatecznie Karolina zamknęła mecz w dwóch setach, wygrywając 6:3, 6:4.

Niespełna pięć godzin po zwycięstwie Marii Sakkari okazało się, że to reprezentantka naszych południowych sąsiadów zagra z Greczynką w półfinale WTA 1000 w Dosze. Znamy już plan gier na piątkowe zmagania w stolicy Kataru. Nie przed 16:00 czasu polskiego o finał powalczą Jelena Ostapenko i Victoria Mboko. Po ich starciu zobaczymy drugą półfinałową potyczkę, z udziałem Sakkari oraz Muchovej. Za około dobę będzie już jasne, które zawodniczki zagrają o tytuł w pierwszym tysięczniku w sezonie 2026.

