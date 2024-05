Boris Becker nie jest postacią anonimową dla fanów tenisa. Niemiecki gwiazdor zdobył sławę w 1985 roku, kiedy to mając zaledwie 17 lat i 7 miesięcy wywalczył swój pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy na kortach Wimbledonu. Choć od tamtej pory minęło już kilka dekad, Niemiec wciąż pozostaje najmłodszym w historii triumfatorem tej imprezy wśród panów.

W swojej wieloletniej karierze zdobył on łącznie sześć wielkoszlemowych tytułów w grze pojedynczej. Co ciekawe, ani razu nie udało mu się dotrzeć do finału Rolanda Garrosa. Trzykrotnie jednak zameldował się w półfinałach, w których przegrywał kolejno ze Szwedami Matsem Wilanderem, Stefanem Edbergiem i Amerykaninem Andre Agassim.