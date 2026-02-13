Sabalenka zrezygnowała z WTA Doha, teraz informacja ws. Dubaju. Jest potwierdzenie

Mateusz Stańczyk

Niemal dwa tygodnie temu Aryna Sabalenka zanotowała kolejną bolesną porażkę w finale Australian Open. Przed rokiem pokonała ją Madison Keys, tym razem tej sztuki dokonała Jelena Rybakina. Kilka dni po tym zdarzeniu pojawiła się informacja, że Białorusinka zrezygnowała z występu podczas pierwszego tysięcznika w tym sezonie, a więc WTA Doha. Od razu pojawiły się spekulacje, czy liderka rankingu nie opuści czasem całego swingu na Bliskim Wschodzie. Teraz wszystko stało się już jasne.

Kobieta w sportowym stroju, z upiętymi włosami, nosi kolczyki i złote łańcuszki, na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna Sabalenka nie grała w żadnym turnieju od Australian OpenMARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Aryna Sabalenka rozpoczęła sezon 2026 od serii 11 zwycięstw, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Sytuacja uległa zmianie podczas finału Australian Open, gdzie zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Białorusinka polowała na rewanż za decydujące starcie z WTA Finals 2025. Tenisistka z Mińska znajdowała się już bardzo blisko celu, prowadziła 3:0 w decydującym secie. Potem przegrała jednak pięć gemów z rzędu i straciła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Ostatecznie to reprezentantka Kazachstanu sięgnęła po trofeum dla najlepszej zawodniczki tegorocznych zmagań w Melbourne.

    Liderka rankingu zdecydowała się na radykalny krok i sporą zmianę w stosunku do ubiegłorocznego kalendarza. Kilka dni po finale wielkoszlemowych rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria pojawiła się informacja na stronie WTA, że 27-latka nie wystąpi w Dosze podczas pierwszego tysięcznika w tym sezonie. Dwanaście miesięcy temu Sabalenka udała się do głównego miasta w Katarze po bolesnej porażce z Madison Keys i nie skończyło się to dla niej najlepiej. Odpadła już po pierwszym meczu, przegrywając z Jekateriną Aleksandrową po tie-breaku trzeciego seta. Trzeba jedna też wziąć pod uwagę, że wówczas przerwa między finałem Australian Open a turniejem w Dosze wynosiła dwa tygodnie. Teraz zawodniczki dostały o siedem dni mniej wolnego, co mogło tylko i wyłącznie przekonać Arynę do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

      Co z WTA Dubaj? Aryna Sabalenka rozwiała wątpliwości nagraniem

      W tenisowym środowisku od razu pojawiły się spekulacje czy 27-latka nie zechce zrezygnować z całego Middle East Swing. W końcu przed rokiem w Dubaju także nie poszło jej najlepiej, wygrała tylko jedno spotkanie. Dzisiaj o poranku numer jeden kobiecego zestawienia opublikowała jednak nagranie, które wszystko wyjaśniło. Na profilu Sabalenki na Instagramie pojawił się filmik, jak Aryna trenuje na korcie w Dubaju. Zostało to dodatkowo okraszone podpisem: "Moja pierwsza miłość". To tylko pokazuje, jak ważny jest tenis w życiu zawodniczki urodzonej w Mińsku i że nie mogła się doczekać powrotu do rywalizacji.

        Tym samym Sabalenka definitywnie ucięła wszelkie spekulacje na temat jej występu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i niejako potwierdziła swój udział w tym turnieju. To oznacza też, że podczas losowania drabinki WTA 1000 w Dubaju, które przewidziano na sobotę o godz. 10:00 czasu polskiego, Iga Świątek zostanie rozstawiona z "2". Dwanaście miesięcy temu nasza reprezentantka pożegnała się ze zmaganiami na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Mirrą Andriejewą. Zobaczymy, jak tym razem powiedzie się Polce w tej lokalizacji. Jak dotąd jeszcze nie zdobyła tam tytułu. Przed trzema laty znalazła się w decydującym starciu, ale uległa w nim Barborze Krejcikovej. Tegoroczna główna rywalizacja w Dubaju odbędzie się w dniach 15-21.02.

        Tenisistka w różowo-niebieskim stroju sportowym w dynamicznym geście, z wyraźnym wyrazem emocji na twarzy, trzymająca rakietę tenisową na tle czarnego boiska.
        Aryna SabalenkaMARTIN KEEP / AFPAFP
        Tenisistka w żółtym stroju trzymająca rakietę tenisową, unosząca rękę w geście pożegnania lub podziękowania na tle rozmytej publiczności na trybunach.
        Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
        Kobieta w sportowym stroju, patrząca w górę z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytego niebieskiego obiektu sportowego.
        Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP

