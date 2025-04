Sabalenka znów to zrobiła, miarka się przebrała. Ostra reprymenda po finale

WTA Stuttgart. Sabalenka bezradna w finale. Ostapenko pierwszy raz górą

Zachowanie Sabalenki wywołało burzę. Ikona nie wytrzymała

- Mam tego już dość. Kiedy przegrywasz, przestań mówić w ich kierunku: świetna robota chłopaki; za każdym razem to robi. To się przejadło wszystkim. Wszystkim już wystarczy. Podziękuj zespołowi, albo nie, ale przestań w nich uderzać, bo jest to pasywno-agresywne i lekko irytujące. A na zakończenie stara się śmiać, a to nie jest zabawne - dodała oburzona Australijka.