Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka zniszczyła marzenia Ukraińców. Czwarta klęska. Koniec nadziei

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Stało się. Aryna Sabalenka zagra w czwartym z rzędu finale Australian Open. W czwartkowy poranek polskiego czasu Białorusinka rozbiła Elinę Switolinę 6:2, 6:3. Dla reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów był to czwarty w karierze półfinał turnieju rangi Wielkiego Szlema. Czwarty, w którym nie udało jej się wyszarpać udziału w meczu o trofeum.

Tenisistka w kolorowym stroju gestykuluje ręką podczas meczu, w tle widoczni kibice trzymający dużą ukraińską flagę.
Aryna Sabalenka, UkrainaIZHAR KHAN / AFP / PAUL CROCK / AFPAFP

Mało kto spodziewał się, że podczas tegorocznego Australian Open w półfinale będziemy oglądać Elinę Switolinę. W połówce drabinki 31-latki znalazły groźne zawodniczki, które nie potrafiły jednak pokonać żony Gaela Monflisa.

Ta na start pierwszego Wielkiego Szlema w sezonie pokonała Cristinę Bucsę (6:4, 6:1). W drugiej rundzie krwi w pierwszym secie napsuła jej Linda Klimovicova. Reprezentantka Polski ostatecznie poległa 5:7, 1:6. W kolejnym pojedynku Switolina pokonała dwie Rosjanki - Dianę Sznajder (7:6 (4), 6:4) i Mirrę Andriejewę (6:2, 6:4).

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej© 2026 Associated Press

W ten sposób Sabalenka zniszczyła marzenia Ukraińców. Białorusinka bezlitosna

Na etapie ćwierćfinału Ukrainka zmierzyła się z Coco Gauff, czyli trzecią rakietą świata. Tymczasem mecz trwał zaledwie niecałą godzinę i zakończył się brutalną porażką Amerykanki 1:6, 2:6.

W ten sposób Elina Switolina dotarła do półfinału. Tam czekała Aryna Sabalenka. Dwukrotna mistrzyni Australian Open i zeszłoroczna finalistka. Choć 31-latka zagrała naprawdę solidnie, to nie wystarczyło, aby nawet postraszyć liderkę rankingu WTA. Białorusinka wygrała dosyć gładko, 6:2, 6:3.

Jasnym stało się, że Switolinie po jej czwartym wielkoszlemowym półfinale znów nie będzie dane zagrać o puchar. W 2019 roku walczyła w półfinale Wimbledonu. Wówczas jej pogromczynią okazała się Simona Halepktóra wygrała 6:1, 6:3. Kilka miesięcy później Ukrainka o finał rywalizowała z Sereną Williams na US Open. Przeciwko legendarnej Amerykance poległa 3:6, 1:6.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka czekała na finałową rywalkę w Melbourne. Faworytką drugiego meczu była Jelena Rybakina
Australian Open

Świat czekał na finał Sabalenki z Rybakiną. Zwrot w meczu Kazaszki po meczbolach

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Rok 2023 to już przegrana 3:6, 3:6 z Marketą Vondrousovąpóźniejszą triumfatorką, w półfinale na korcie centralnym w Londynie. 29 stycznia 2026 roku czwartego gwoździa do trumny porażek Eliny Switoliny w tej fazie turnieju wbiła Sabalenka.

    Ukraińscy kibice tenisa z pewnością mieli nadzieję, że być może tym razem ich reprezentantka sprawi sensację. W końcu ani razu w historii Wielkich Szlemów nie oglądaliśmy ukraińskiej zawodniczki w finale. I niestety - z ich perspektywy - to się nie zmieni. Przynajmniej do połowy maja, kiedy ruszy Roland Garros. Będzie to kolejna szansa dla tenisistek z kraju naszych wschodnich sąsiadów na napisanie historii.

    Za to Aryna Sabalenka zagra w czwartym z rzędu finale Australian Open. W meczu o tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną lub Jessicą Pegulą.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Fenomen Roberta Lewandowskiego. Te fakty mówią wiele

    Przemysław Langier
    Przemysław Langier
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Mirrą Andriejewą o ćwierćfinał Australian Open 2025
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Mirrą Andriejewą o ćwierćfinał Australian Open 2025WILLIAM WEST / AFPAFP
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Anastazją Pawluczenkową o półfinał Australian Open 2025
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Anastazją Pawluczenkową o półfinał Australian Open 2025ADRIAN DENNIS / AFPAFP
    Młoda kobieta w stroju sportowym z zamkniętymi oczami i wyrazem rozczarowania na twarzy, prawdopodobnie podczas meczu tenisowego
    Elina SwitolinaMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Levallois Paris Saint-Cloud - SSC Palmberg Schwerin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja