Sabalenka zeszła z kortu, wtedy nadeszła wiadomość. Dojdzie do rewanżu

WTA Rzym 2025. Aryna Sabalenka poznała rywalkę w trzeciej rundzie

Kenin kapitalnie rozpoczęła sezon na mączce , bo w turnieju rangi WTA 500 w Charleston dotarła do finału, eliminując po drodze wyżej rozstawione: Belindę Bencic, Darię Kasatkinę, Annę Kalinską i Amandę Anisimovą. W meczu o trofeum musiała uznać wyższość Jessiki Peguli , ale i tak potwierdziła, że dobrze czuje się na tej nawierzchni. W Madrycie nie poszła jednak za ciosem i swoją przygodę z tym "tysięcznikiem" zakończyła porażką z Anastazją Potapową w trzeciej rundzie. Rywalizację w stolicy Włoch z racji rozstawienia rozpoczęła właśnie od drugiej rundy.

Pawluczenkowa z kolei ostatni udany występ zaliczyła podczas Australian Open, gdzie dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Aryną Sabalenką . Od tego czasu odniosła tylko jedno turniejowe zwycięstwo - na początku lutego w pierwszej rundzie turnieju w Abu Zabi ograła... Kenin. Później turnieje w Dubaju, Miami i Madrycie kończyła na pierwszej rundzie. Przełamanie nadeszło właśnie w Rzymie, gdzie w pierwszej rundzie pokonała Dajanę Jastremską.

Spotkanie Pawluczenkowej z Kenin na początku przebiegało pod dyktando Amerykanki. Ta szybko wygrała gem otwierający mecz przy własnym podaniu, po chwili przełamała rywalkę. Przy stanie 3:0 dla Kenin stało się jasne, że Pawluczenkowa musi wejść na wyższe obroty, by postawić się 31. zawodniczce rankingu WTA.

Tak też się stało - Rosjanka najpierw obroniła podanie, po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym, błyskawicznie doprowadziła do stanu 3:3. To był jednak szczyt możliwości tenisistki zajmującej 52. miejsce w rankingu - trzy kolejne gemy padły łupem Kenin, która wygrała seta 6:3 i znalazła się o krok od awansu.

Aryna Sabalenka znowu zagra z Sofią Kenin w Rzymie

Druga partia wyglądała podobnie, jak końcówka pierwszego seta. Kenin przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, później poszła za ciosem i sukcesywnie budowała przewagę, nawet nie dopuszczając Rosjanki do głosu. U Pawluczenkowej szwankował return, przez co nie była w stanie przeciwstawić się Amerykance. Ta wygrała bez straty gema, cały mecz 6:3, 6:0 i awansowała do kolejnej rundy. Kilka minut wcześniej zakończyło się spotkanie z udziałem Sabalenki, która pokonała Potapową i mogła spokojnie czekać na wyłonienie swojej rywalki.