Sabalenka zdumiała dziennikarzy. Szczere wyznanie, nie kryła niczego

W 1/8 finału turnieju w Montrealu zagrała czwórka najlepszych zawodniczek świata według rankingu WTA - Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jessica Pegula oraz Jelena Rybakina . Spośród nich do dalszej fazy rywalizacji przeszła jednak tylko... trójka sportsmenek.

Mogłoby się więc wydawać, że reprezentantka Białorusi na tradycyjnej pomeczowej konferencji prasowej pojawi się mocno niezadowolona, ale... przełknęła ona gorycz porażki dosyć prędko i była wręcz "cała uśmiechnieta", jak to opisał Dave Levesque, dziennikarz "Le Journal de Quebec".

Aryna Sabalenka żegna się z Montrealem z uśmiechem. "Nie radziłam sobie z emocjami"

Jednocześnie światowa "dwójka" nie szukała specjalnych wymówek w trakcie rozmów z dziennikarzami. "To było trudne starcie, ona grała niesamowity tenis, a ja nie byłam dziś gotowa, by pokazać się od swojej najlepszej strony" - stwierdziła wprost.

To nie był mój najlepszy występ. Nie panowałam dobrze nad swoimi emocjami

Sportsmenka dopowiedziała, że przeszkadzało jej przełożenie spotkania z czwartku na piątek - powodem takiego obrotu spraw były opóźnienia w rozkładzie gier spowodowane opadami deszczu. "Nie radziłam sobie z tą sytuacją. Fizycznie nie czułam się optymalnie. Nie mogłam poruszać się tak dobrze, jak to z reguły potrafię" - oświadczyła Białorusinka. "Miałyśmy jednak takie same warunki" - skwitowała przy tym zawodniczka, porównując się do Samsonowej.