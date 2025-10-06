Sabalenka zdradziła swoje marzenie. Tego nie podejrzewali nawet najwięksi fani

Wspomniany wyżej wywiad przeprowadził "Cosmopolitan". Aryna Sabalenka chętnie odpowiadała na pytania dotyczące jej życia prywatnego. Jedno z nich dotyczyło marzeń niezwiązanych z tenisem.

- Bardzo chciałabym napisać książkę - wyznała Białorusinka. I pochwaliła się, że ma już nawet gotowy tytuł: "Jak stawić czoło wyzwaniom". Można zatem domniemywać, że chodzi o publikację o charakterze poradnikowym.

Sabalenka chce napisać książkę. Ale ma też plany konkretne biznesowe i... macierzyńskie

Taką odpowiedzią 27-latki zaskoczeni byli nawet jej najwięksi fani. Chodzi przecież o sportsmenkę, która do tej pory nie była kojarzona z zamiłowaniem do literatury. Niejednokrotnie przyznawała, że - inaczej niż Iga Świątek - nie czyta książek.

"Wstyd to przyznać, ale robię się zmęczona po kilku stronach. Czasami, może raz w roku zaczynam czytać, ale szybko tracę entuzjazm" - poinformowała szczerze w serii pytań Q&A, na która zdecydowała się w lutym tego roku po szybkim pożegnaniu z turniejem w Dubaju.

Zamiary Sabalenki nie ograniczają się jedynie do rynku wydawniczego. - Chciałabym też mieć markę, coś związanego z modą, a może z kosmetykami - nie ukrywa. - To bardzo trudny biznes, ale chętnie bym spróbowała.

Jej wielkim pragnieniem jest również założenie rodziny. Jak wiele razy podkreślała, nie chce z tym czekać do zakończenia kariery. Planuje zawiesić przygodę z kortem, a potem wrócić do gry już jako młoda mama. Inspirację stanowi dla niej Caroline Wozniacki, która wznowiła przygodę z profesjonalnym tenisem po urodzeniu dwójki dzieci.

Ale to wciąż melodia przyszłości. Sabalenka przygotowuje się obecnie do startu w turnieju WTA 1000 w Wuhanie. Będzie tam bronić tytułu sprzed roku. To jej pierwsza impreza od zwycięskiego dla niej US Open. Rywalizację w Pekinie odpuściła z powodu drobnego urazu.

W Wuhanie jest także Iga Świątek. Podobnie jak liderka światowego rankingu, Polka otrzymała wolny los i zacznie zmagania od II rundy. Jej pierwszą rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkova (52. WTA). Do konfrontacji dojdzie we wtorek 7 października (ok. godz. 13:00).

