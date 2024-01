Sabalenka zdobyła się na poważne wyznanie. Duża zmiana u rywalki Świątek

Aryna Sabalenka obroniła tytuł w Australian Open, który odbył się w Melbourne. Zrobiła to w wielkim stylu, w całym turnieju nie tracąc nawet gema. Dla Białorusinki to druga wygrana impreza wielkoszlemowa w karierze. Zawodniczka, która goni Igę Świątek w rankingu WTA, wyznała potem, jaka zmiana w niej zaszła na przestrzeni ostatnich lat i komu najwięcej to zawdzięcza.