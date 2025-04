Sabalenka zdecydowanie przesadziła, jej team już zareagował. Nagranie obiegło świat

Team Sabalenki z dużym dystansem. Wymowna reakcja

Pierwszym z turniejów na liście jest Madryt, gdzie Świątek i Sabalenka już są w ćwierćfinałach. Wokół Białorusinki zrobiło się naprawdę gorąco po meczu 1/16 finału z Elise Mertens. Po przegranym pierwszym secie liderka rankingu wykonała brzydki gest do swojego zespołu. - Takie zachowanie słabe. Nie lubię czegoś takiego, mówiąc szczerze. Takie machnięcie ręką jak do psa albo kota. Nie chcę używać mocnych słów, ale z mojej perspektywy było to bardzo nieeleganckie. Zachowanie na zasadzie "spadaj". Jak tak, to po co trener ma tam siedzieć, po co mu płacisz, po co go zatrudniasz? - mówił wówczas Dawid Celt na antenie Canal + Sport.